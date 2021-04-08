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Sendikalar meclise yürüyor

Sendikalar meclise yürüyor

Kamuda örgütlü altı sendika, hastanelerdeki bazı servisler dışında örgütlü oldukları tüm iş yerlerinde bugün tam gün grevde

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Kamuda örgütlü altı sendika, hastanelerdeki bazı servisler dışında örgütlü oldukları tüm iş yerlerinde bugün tam gün grevde.

KTAMS, KAMUSEN KAMU-İŞ, GÜÇ-SEN, VERGİ-SEN ve Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nın yapacağı grevden, 112 Hızır Acil, Diyaliz, Yoğun Bakım ve Acil Servislerde çalışanlar hariç tutuldu.

Grev, “Türk Lirası’nın döviz karşısında eridiği, çalışanların alım gücünün korkunç derecede düştüğü bir dönemde UBP-DP-YDP hükümetinin gayriyasal şekilde yasa gücünde kararname ile hayat pahalılığı ödeneğini geri ödememek koşulu ile 4 aylığına durdurduğu” gerekçesiyle yapılıyor.

Üyeler sendikaların genel merkezlerinde saat 09.30’da toplanmaya başladı. Sendikalar kortej şeklinde Meclis önüne yürümeye başladı.

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Fotoğraflar Devrim Demir

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