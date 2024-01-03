Sendikalar Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyor

Kamuda yetkili 5 sendika, KTAMS, KAMUSEN, KAMU-İŞ, KTÖS ve KTOEÖS vergi oranlarının yükseltilmesi ile ilgili Gelir Vergisi Matrah Dilimleri ve Oranlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Yasa Gücünde Kararname'nin iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'nde dava dosyalayacak.

Sendikalar, dava neticelenene kadar, söz konusu kararnamenin yürürlüğünün durması için ara emri başvurusunda bulunacak.

Yarın saat 10.00'da Anayasa Mahkemesi'ne yapılacak başvurunun ardından bir de basın açıklaması yapılacak.