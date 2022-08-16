Sendikadan okullarda temiz ihalesine tepki

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Eğitim Bakanlığı’nın çıktığı temizlik ihalesiyle ilgili hükümete seslendi, ‘kaos’ uyarısında bulundu.

Okullarda yıllardır taşeron hizmetleri adı altında temizlik ihalesine çıkıldığını ifade eden Serdaroğlu, “Okulların kaosla açılmaması için hükümeti uyarıyoruz. Sendikamızın yetkisi çiğnenerek, bu ihaleye çıkılamaz. Hazırladığımız protokolle, üçüncü bir muhatap olmadan sendika ve hükümet arasında bu meseleyi çözebiliriz” dedi.

“Yetkili sendika hiçe sayılarak yapılan bu usulsüz işlemi kabul etmiyoruz”

Serdaroğlu, “Eğitim Bakanlığı sözde temizlik hizmetlerini götürmek için hademe alımı yapacak. Bu ihalenin ayın 22’sinde sonuçlanacağı söyleniyor. Burada yetkili sendika olan bizlerin yetkisini hiçe sayarak yapılan bu usulsüz işlemi kabul etmemiz mümkün değildir” dedi.

“Neden bu tip ihalelerle devleti zarara uğratıyorsunuz?”

“Neden bu tip ihalelerle devleti zarara uğratıyorsunuz?” diye soran Serdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yaklaşık üç aydır bunun doğru olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Sendikasız ve hiçbir mevzuata uygun olmadan kişilerin çalıştırılması doğru değildir. Bunu defalarca söylememize rağmen bir uzlaşı masası oluşturulmadı. Hükümet inatla ben yaparım olur mantığıyla ihaleye çıkmak istiyor. “

“Sendika üyelikleri olan insanları çıkarmak pahasına ihaleye çıkılması doğru değil”

Üç ay önce, okullarda çalışan hademeleri sendikaya üye yaptıklarını, bu konuda bir protokol hazırladıklarını ifade eden Serdaroğlu, “Hükümetin bu protokolü dikkate alıp yetkili sendika olarak bizle masaya oturması gerekirken, bu yapılmıyor. Üyelikleri onaylanan insanları dışarı çıkarmak pahasına ihaleye çıkılması doğru değildir” ifadelerini kullandı.

“Hükümet yanlıştan dönmeli”

Hükümeti yanlıştan dönmeye davet eden Serdaroğlu, şöyle devam etti:

“Okullarımızın açılırken kaos ortamında açılması doğru değildir. Sendika olarak biz ısrarcıyız. İş kollarımızı, yetkimizi, şirketlere asla devretmeyeceğiz. Bu bizim kırmızıçizgimizdir. Uzlaşı masasını oluşturun. Sendikamızın yaptığı protokolde bu çalışanlar daha düşük maliyetle devlette çalışacak olmasına rağmen, ülkeyi yönetenlerin ‘ben daha fazla ödeyeceğim. Şirkete ödeyeceğim’ mantığını anlayamıyoruz. Hükümet bu yanlıştan dönmeli.”

“Devlet ciddi tasarruf edecek”

Amaçlarının, kamuda çalışma mevzuatlarına uyulması olduğunu belirten Serdaroğlu, “Bu şekilde üçüncü bir muhatap, yani özel bir şirket olmadan tamamen sendikamız ve eğitim bakanlığı nezdinde bu işlerin yürütülmesidir. Bu şekilde devlet ciddi bir tasarrufa geçecek, çalışanlar arasında ayrımcılık olmayacak, iş barışı sağlanacaktır. Hükümeti bu konuları tekrar ele almaya davet ediyoruz” çağrısında bulundu.