Şemi Bora görevden alındı Recai Ergün atandı

Bakanlar Kurulu’nun, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu’nda (VYK) görev değişikliğine ilişkin önerisi, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın imzasının ardından dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Şemi Bora görevden alınarak, yerine Recai Ergün atandı.

Recai Ergün’den boşalan VYK üyeliğine Hulus Hulusioğlu’nun atanmasına karar verildi.

Öte yandan, Turan Büyükyılmaz, “çalışma işleyişi ve koordinasyonun yeniden düzenlenmesi ve sağlanması” gerekçesiyle görevden alınırken, yerine Hasan Esen atandı.