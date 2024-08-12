“Şehrimize kanalizasyon atığı boşaltılmasına müsaade etmeyeceğiz”

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay farklı şehirlere ait kanalizasyon atıklarının Gazimağusa sınırları dahilinde vidanjörler yardımı ile boşaltım yapmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, bir süredir farklı şehirlere ait kanalizasyon atıklarının vidanjörlerle Gazimağusa’ya boşaltılması konusunun kent genelinde rahatsızlık yarattığı belirtildi.

Gazimağusa Belediyesi ekiplerinin, belediye sınırları içerisinde farklı bir şehirden gelip kanalizasyon atığı boşaltımı yapan özel bir şirkete ait vidanjöre 33 bin 926 TL (1 brüt asgari ücret) para cezası kestiği kaydedildi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, şehre bu tip atıkların boşaltılmasına kesinlikle müsaade edilmeyeceğini söyleyerek kent halkının müsterih olmasını istedi.

Gerek Gazimağusa Kaymakamlığı gerekse diğer belediyeler ile istişarelerin süreceğini kaydeden Uluçay, bölgede daha büyük bir çevre felaketinin oluşmasını önlemek adına kanalizasyon atıklarının Gazimağusa’ya boşaltılmayacağı konusunda kararlı olduklarını belirtti.