Şefik: UBP 24, CTP 18, HP ve DP 3’er, YDP 2 milletvekili ile temsil edilecek

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik kesin sonuçları açıkladı. UBP’nin 24, CTP’nin 18, HP ve DP’nin 3’er, YDP’nin ise 2 milletvekili çıkardığını belirtti.

Başkan Şefik son oy oranlarını da açıkladı, buna göre: UBP % 39.61, CTP % 31.91, DP 7.42, YDP 6.44, HP ise 6. 69 oranında oy aldı.