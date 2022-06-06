Şefik: Ara seçim yetişmez

Ayşe GÜLER

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Kudret Özersay’dan boşalan milletvekilliği yönelik ara seçim yapılması için ne Meclis’in böyle bir karar vermeyi, ne de Yüksek Seçim Kurulu’nun bu yönde bir hazırlık yapmayı yetiştiremeyeceğini söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Şefik, “Haziran ayının son Pazar günü 26 Haziran’dır. Kudret beyin istifası onaylandıktan sonra, ara seçim yetişmez. Meclis karar vermeyi de yetiştirmez, hazırlanma da yetişmez” dedi.

Yerel seçimin Kasım ayında yapılması yönünde karar alınması halinde, ara seçimin de aynı gün yapılmasına yönelik karar alınabileceğini ifade eden Şefik, bu yönde herhangi bir sıkıntı olmadığını kaydetti.

Şefik, Meclis Başkanlığı’nın geçtiğimiz yıl Yüksek Mahkeme’nin ara seçim talebine cevap vermediğini de hatırlattı, seçim tarihinin Meclis tarafından belirlendiğini sözlerine ekledi.

YASA NE DİYOR?

Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nın 14’üncü maddesi bu konuda izlenecek yolu da belirliyor.

Buna göre; yasaya göre; Cumhuriyet Meclisi, belediye meclisi ile ihtiyar heyeti üyeliklerinde boşalma olması halinde, derhal seçim yapılmaz.

Bu gibi boşalmalar için yılda bir defa ara seçimi yapılır.

Ancak, milletvekilliği genel seçimlerine bir yıl kala milletvekili ara seçimi yapılmaz.

Her yılın Haziran ayı…

Yasada, “Ara seçimlerde her yılın Haziran ayı içerisinde Cumhuriyet Meclisince saptanan günde oy verilir; bu günden önceki altmışıncı gün seçimin başlangıç günüdür.

Ancak, ara seçimden üç ay önce veya sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi veya milletvekilliği genel seçimi yapılacaksa, yalnızca o yıl için Belediye Meclisi veya İhtiyar Heyeti üyeliklerindeki boşalmalar nedeniyle ara seçim, diğer seçimlerle aynı gün yapılır” deniliyor.