Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri DAÜ'yü ziyaret etti

Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi 11. Sınıf Bilişim Bölümü öğrencileri, geçtiğimiz günlerde ilgili öğretmenleri Duygu Orundalı ve Cemaliye Narin Davutoğlu ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO) Bilişim Sistemleri ve Teknoloji Bölümü'nü ziyaret etti

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, DAÜ Bilişim Sistemleri ve Teknoloji Bölümü Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Akile Oday, SSEML öğrencileri ile bir araya gelerek, öğrencilere üniversite eğitimi ve bilişim alanındaki kariyer olanakları hakkında bilgiler verdi. BTYO Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hasan Oylum tarafından ise öğrencilere üniversitenin imkanları anlatıldı. Bölüm ile ilgili derslere katılıp uygulama yapma fırsatı bulan SSEML öğrencileri, DAÜ kampüsünü gezerek üniversite ortamını yakından tanıma fırsatı ve bilişim alanındaki olanakları görme imkanı buldu.

SSEML öğrencilerinin ziyareti ile ilgili olarak konuşan DAÜ Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Oday, mesleki teknik eğitimine önem verdiklerini ve özellikle meslek liseleri ile iş birliği yapmak istediklerini dile getirdi. Yrd. Doç. Dr. Oday, sektörel beceri kazanmanın önemine vurgu yaparak, ülkemizde meslek liselerinin öğrencilere beceri kazandırmada oldukça başarılı olduğunu ifade etti. Yrd. Doç. Dr. Oday meslek liselerinden mezun olan öğrencilerin teknik bilgi ve becerileri yanında teorik temellerini sağlamlaştırmaları, sosyal becerilerini geliştirmeleri için üniversite eğitimi almalarının da önemli olduğunu belirterek, öğrencilere bölüm müfredatı ve bilişim sistemleri eğitimi hakkında bilgi verdi. Yrd. Doç. Dr. Oday ayrıca, ülkemizin geleceği için teknoloji alanında bilgili liderler yetiştirmenin en büyük hedefleri olduğunu ifade etti ve ziyaret esnasında öğrenci ve öğretmenlerle yeni akademik yılda daha fazla iş birliği yapmak üzere çeşitli projeler hakkında fikir alışverişi yaptıklarını ekledi.