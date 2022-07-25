Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi ekibi “İlke” ile birincilik elde etti

Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi (SSEML) ekibi, “İlke” ismini verdikleri araç ile Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ve Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nda birincilik kazandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi ekibi, Türkiye’nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest 2022’ye katılarak, TÜBİTAK tarafından düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ve Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nda ülkemizi temsil etti.

Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi ekibi, “İlke” isimli araçlarıyla Körfez pistinde gerçekleştirilen yarışlarda, ön teknik kontrol video ödülü klasmanında ve yarışmanın en büyük ödülü performansta birincilik elde etti.

Ekip, geçen yıl katıldıkları Teknofest 2021’de “Efficiency Challange Elektrikli Araç Liseler Arası” klasmanında ürettikleri “E-Caretta” isimli araç ile ana klasmanda ikinci, yerli üretimde birinci olarak ülkeye dönmüştü.

Çavuşoğlu, SSEML ekibini tebrik etti

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerini ve öğretmenlerini tebrik ederek, çok önemli işe imza attıklarına vurgu yaptı.

Ekibin, geçen yıl elde edilen başarının verdiği motivasyonla hareket ederek, planlı ve programlı bir şekilde çalıştığına dikkat çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Çok yoğun bir çalışmayla, ekip olarak hareket ettiniz ve gerçekleştirilen yarışmalarda birincilik elde ederek, emeklerinizin karşılığını aldınız. Umarım başarılarınızın devamı gelecek ve sizden sonra yetişecek olan arkadaşlarınız da bu bayrağı daha ileriye götürecektir.”

Ülke olarak elde edilen bu başarılarla gurur duyduklarını ifade eden Çavuşoğlu, “Tüm öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.