Seçim yasakları öncesi Bakanlar Kurulu’ndan dikkat çeken kararlar

Bakanlar Kurulu, seçim yasaklarının başlamasına kısa süre kala taşınmazlardan kamu arazilerine, üretici desteklerinden sözleşmeli personele kadar çok sayıda karara imza attı. 5 Ekim tarihli Resmi Gazete’de; 297 yabancıya taşınmaz mal satın alma izni verilmesi, 124 dönüm orman arazisinin orman kapsamından çıkarılması, Kalkınma Bankası’nın donuk kredilerine yüzde 50’ye varan faiz indirimi uygulanması ve Girne Amerikan Üniversitesi’nin kira sözleşmesinin 39 yıl uzatılması dikkat çeken kararlar arasında yer aldı.

Bakanlar Kurulu’nun 5 Ekim 2026 tarihli toplantısında aldığı çok sayıda karar Resmi Gazete’de yayımlandı. 6 Aralık’ta yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi ve Milletvekilliği Erken Genel Seçimi öncesinde alınan kararlar; yabancıların taşınmaz mal edinmesinden kamu arazilerinin kiralanmasına, üreticilere sağlanacak desteklerden atama ve sözleşme yenilemelerine kadar geniş bir alanı kapsadı.

297 yabancıya taşınmaz mal satın alma izni

Bakanlar Kurulu, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası kapsamında 297 yabancı uyruklu kişiye KKTC’den taşınmaz mal satın alma izni verdi. İzin, satın alınacak taşınmazın serbest olması koşuluna bağlandı.

Kurul ayrıca daha önce taşınmaz mal satın alma izni verilen 22 yabancı uyruklu kişinin izinlerinde değişiklik yapılmasını da onayladı.

300 bin sterlinlik taşınmaza 5 yıllık ikamet

İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü’nde de değişikliğe gidildi. Düzenlemeye göre, Gelir ve Vergi Dairesi’nden pullanmış ve onaylanmış satış sözleşmesinde değeri 300 bin sterlin veya üzerinde olan bir taşınmazı bulunan yabancılara, Bakanlığa başvurmaları halinde gelir şartı aranmadan 5 yıllık ikamet izni düzenlenecek.

300 bin sterlinin altındaki taşınmazlar için ise aylık bir asgari ücret tutarında düzenli gelirin belgelenmesi şartıyla ikamet izni 5 yıl olarak düzenlenecek veya 5 yıla kadar verilebilecek.

Haspolat ve Kalecik’te 124 dönüm orman arazisi kapsam dışına çıkarıldı

Bakanlar Kurulu, daha önce orman arazisi ilan edilen Haspolat/Hamitköy’de 71 dönüm, Kalecik’te ise 53 dönüm olmak üzere toplam 124 dönüm araziyi orman arazisi kapsamından çıkardı.

Arazilerin Organize Hayvancılık Bölgesi ilan edilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı’nın kontrol ve yönetimine verilmesine karar verildi.

GAÜ’nün kira sözleşmesi 2065’e kadar uzatıldı

Girne Amerikan Üniversitesi ile Maliye Bakanlığı’na bağlı Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi arasında imzalanan ve 28 Eylül 2026’da sona eren kira sözleşmesinin süresi uzatıldı.

Yaklaşık 13 dönümlük alanı kapsayan kira sözleşmesinin bitiş tarihi 28 Eylül 2065 olarak belirlendi. Sözleşme toplam 39 yıl uzatıldı.

Kalkınma Bankası’nın donuk kredilerine yüzde 50’ye varan faiz indirimi

Bakanlar Kurulu, Kalkınma Bankası’nın uzun yıllardır ödenmeyen ve donuğa düşmüş kredilerinin kapatılmasına yönelik faiz indirimi uygulanmasına karar verdi.

Karara göre, uzun yıllar ödenmemesi nedeniyle borç tutarı teminat değerinin üzerine çıkan veya faaliyetlerini durdurdukları için gelir elde etme imkânı bulunmayan kredilerde, kredinin peşin ödenmesi koşuluyla yüzde 50 faiz indirimi uygulanacak. Kredinin 6 ay içerisinde tamamen kapatılması halinde ise faiz indirimi yüzde 30 olacak.

DAÜ VYK’de görevden alma ve atamalar Cumhurbaşkanı’na önerildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu’nda görevden alma ve atamalar yapılması da Cumhurbaşkanı’na önerildi.

Bakanlar Kurulu, VYK Başkanı Şemi Bora’nın “çalışma işleyişi, düzeni, iş birliği ve koordinasyonu sağlamasında aksaklık yaşanması” gerekçesiyle görevden alınmasını ve kalan görev süresini tamamlamak üzere yerine Recai Ergün’ün Başkan olarak atanmasını Cumhurbaşkanı’na önerdi.

Recai Ergün’ün başkanlığa getirilmesiyle boşalacak üyeliğe Hulus Hulusioğlu’nun atanması da önerildi.

VYK üyesi Turan Büyükyılmaz’ın ise “çalışma işleyişi ve koordinasyonun yeniden düzenlenmesi ve sağlanması” gerekçesiyle görevden alınması ve kalan görev süresini tamamlamak üzere yerine Hasan Esen’in atanması Cumhurbaşkanı’na önerildi.

DAÜ’ye 7 araç tahsis edildi

Bakanlar Kurulu iki ayrı kararla Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi envanterindeki toplam 7 aracın kamu amaçlı olarak Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin kullanımına verilmesine karar verdi.

Araçlar arasında bir Audi A6, bir Toyota Hilux ve 5 Ling Ying bulunuyor.

TÜK’ün spot alımları Kamu İhale Yasası dışında

Toprak Ürünleri Kurumu’nun yapacağı bazı spot alımların 31 Aralık 2026’ya kadar Kamu İhale Yasası kurallarının dışında tutulmasına ilişkin yasa gücünde kararname de onaylandı.

Düzenleme; arpa, tohumluk arpa, harup, buğday, tohumluk buğday, mısır, yemlik mısır, patates, tohumluk patates, hayvan yemi hammaddeleri, hayvan yemi ve her türlü kaba yem ile bunlara ilişkin kara ve deniz taşımacılığını kapsıyor. 194

Hangi mal alımlarının Kamu İhale Yasası kapsamı dışında tutulacağı Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek. Aciliyet ve fiyat avantajı dikkate alınarak Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na doğrudan mal alımı yetkisi verilebilecek. Kararname 31 Aralık 2026’da yürürlükten kalkacak.

Küçükbaş üreticisinin yem kredisinin yüzde 41 faizi fondan

Küçükbaş hayvan üreticilerine 1 Kasım 2026-31 Ocak 2027 dönemini kapsayacak şekilde, damızlık küçükbaş hayvan başına günlük 1 kilogram üzerinden 92 günlük kredili yemlik arpa, besi yemi, besi peleti ve süt yemi sağlanmasına karar verildi.

Kredilere 1 Kasım 2026-30 Nisan 2027 döneminde tahakkuk edecek toplam yüzde 41 oranındaki faiz Faiz Farkı Fonu’ndan karşılanacak.

Zahire üreticisine gübre desteği

Zahire üreticilerine kimyevi gübre alımında kullanılmak üzere faiz destekli kredi sağlanmasına da karar verildi.

Dönüm başına 25 kilogram taban gübresi ile 15 kilogram üst gübre için kullanılacak kredilerde 1 Ekim 2026-30 Eylül 2027 döneminde tahakkuk edecek toplam yüzde 41 faizin 31 puanlık kısmı Faiz Farkı Fonu’ndan karşılanacak.

Eski araçların borçları silinebilecek

Resmi Gazete’de yayımlanan yasa gücünde kararnameyle araç kayıtlarına ilişkin de yeni düzenlemeye gidildi.

1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla arka arkaya üç yıl seyrüsefer harcını ödemediği için kaydı iptal edilen araçların oluşmuş tahakkukları Araç Kayıt ve Ruhsatlandırma Şubesi tarafından sistemden silinecek.

1 Ocak 2020’den sonra herhangi bir nedenle kullanılamaz hale gelen araçların oluşmuş seyrüsefer ve muayene borçları ise kayıtlı araç sahibinin kararnamenin yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde yapacağı yazılı başvuru üzerine silinecek ve aracın kaydı iptal edilecek. Bu şekilde kaydı iptal edilen araçların yeniden kaydı yapılamayacak. 194

Kararname ayrıca özel plaka almak isteyen araç sahiplerinin başvuru tarihinde yürürlükte bulunan aylık asgari ücret tutarında ödeme yapması halinde plakanın kendi adına tescil edilmesine olanak sağladı. Araç değiştirildiğinde plaka, talep üzerine yeni araca devredilebilecek. 194

Sandık kurulu başkanına 20 bin, üyeye 15 bin TL

6 Aralık 2026’da yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi ve Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için görev yapacak sandık kurullarına yapılacak ödemeler de belirlendi.

Sandık Kurulu Başkanlarına 20 bin TL artı Gelir Vergisi, Sandık Kurulu üyelerine ise 15 bin TL artı Gelir Vergisi ödeme yapılmasına karar verildi. Yüksek Seçim Kurulu ve İlçe Seçim Kurullarında görev yapan yargıç, personel ve görevlendirilecek kamu çalışanlarına da seçim çalışmaları süresince ek mesai ödenecek.

Çatalköy’de iki arazi Polis Güçlendirme Vakfı’na 49 yıllığına kiralandı

Bakanlar Kurulu, Girne’nin Çatalköy bölgesinde bulunan iki hali arazinin Kıbrıs Türk Polis Güçlendirme Vakfı’na 49 yıllığına kiralanmasına karar verdi.

Barış Pisti bölgesinde askeri amaçlı kamulaştırma

Çatalköy’de “Barış Pisti” olarak bilinen bölgede özel mülkiyette bulunan taşınmazların kamulaştırılması da onaylandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kamulaştırma ihbarında söz konusu taşınmazların kamu yararı amacıyla, “Askeri Bölge Amaçlı” kullanım için gerekli olduğu belirtildi. Taşınmazlar üzerinde hak veya yarar talep eden ve kamulaştırmaya itiraz edenlere, Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren 15 gün içinde İçişleri Bakanlığı’na başvurma hakkı tanındı.