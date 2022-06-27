Seçim tarihi Resmi Gazete’de ilan edildi

Cumhuriyet Meclisi’nde, iktidarın oylarıyla, oyçokluğuyla kabul edilen yerel yönetimler seçim tarihi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Resmi Gazete’de yayımlanarak ilan edildi.

Bu kapsamda Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi, Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti seçimlerinin, “Kasım ayının son Pazar günü” yani; 27 Kasım 2022 Pazar günü yapılması kararlaştırıldı.

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre seçim yasakları, 27 Eylül 2022 tarihinde başlayacak.