Sébastien de Courtois ile “İstanbul’da Bir Çay” sohbetinin tadı bir başka oldu

Murat OBENLER

Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği tarafından organize edilen kitap tanıtım etkinliğinde Fransız yazar Sébastien de Courtois, “İstanbul’da Bir Çay” adlı gezi-deneme kitabını tanıttı. Rüstem Kitabevi’nde yer alan etkinlikte yazar Sébastien de Courtois kitapseverlere ve Frankofon kitleye kitabın yaratılış süreci ve içeriği hakkında bilgiler verirken söyleşi sonrasında geleneksel Galette des Rois (Kralların Çöreği) kesilerek katılanlara ikram edildi. Etkinlikte Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği Başkanı Şeray Ekici de bir konuşma yaparak yazar kimliğiyle kendileriyle kitabı hakkında sohbet eden çok sevgili Sébastien de Courtois’e çok teşekkür ederek kendisine yazarlık hayatında başarılar diledi ve bir de hediye takdim etti.



İstanbul’u farklı bir gözle görmek isteyenlere tavsiye edilir

Yazarın 8 yıllık İstanbul’daki gazetecilik yaşamı döneminde yazılan “İstanbul’da Bir Çay” İstanbul’un yaşamını, karakterlerini, mekanlarını ve ruhunu şiirsel bir anlatımla ve çayın birleştirici, kaynaştırıcı gücünü de kullanarak okuyucuya aktarıyor. 2020 yılında basılan ve 10 bölümden oluşan kitapta tarihten birçok politik, tarihi, kültürel karakter ve sanatçı ile Türkiye edebiyatının önemli isimleri Sébastien de Courtois’in anlatısını zenginleştirirken 187 sayfalık İstanbul’da kitap tanıdığımızı zannettiğimiz birçok mekana ve olaya da farklı açılardan bir bakış sunuyor.