“Savaştan önce zaten 3 buçuk milyar açık vardı, bahane üretmeyin”

CTP Milletvekili Devrim Barçın, Meclis Genel Kurulu’nda kürsüye çıkarak, hükümetin hayat pahalılığı ödeneğini durdurma girişimine ilişkin ‘savaş çıktı’ bahanesini verilerle yalanladı; “Savaştan önce zaten 3 buçuk milyar açık vardı, sebebi yolsuzluklar! Bahane üretmeyin” dedi.

Devrim Barçın, “Bugüne kadar liyakatsız bir kamu mali dönemindeyiz diyordum. Ama bugün yaşadıklarımızdan sonra net şekilde ortaya çıktı ki; içinde insan sevgisi ve saygısı olmayan, tek derdi koltuk olan ve yolsuzlukları – usulsüzlükleri ile batırdıkları gemiyi yargılanacaklarını bildirkleri için terk etmemek olan bu hükümet, halk ile polisimizi karşı karşıya getirdi” dedi.

Barçın, “Bu ülkede yaşamaya alışık olmadığımız ve bundan övündüğümüz bir durum, hükümetin; özellikle de Özdemir Berova’nın, hiçbir bilimsel veri ortaya koymadan ısrarla geçirmeye çalıştığı yasaya dair inadından dolayı yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın “Tam krizden çıkıyorduk, savaş çıktı” dediğini belirten Barçın, “O zaman savaşın gerisine gidelim? Yaşadığımız ekonomik durumun savaşla bir ilgisi olmadığını, verilerle ortaya koyalım” dedi.

Barçın, “2023 yılında sıfır borçla aldığınız kamu mali yönetimini, 15 milyar TL borç stoğuna soktunuz. Savaştan önce, Şubat ayında, 3 buçuk milyar açığı bulunan bir kamu maliyesi. Bunu savaşla anlatamazsınız. Sizin yolsuzluk ve usulsüzlüklerle batırdığınız kamu maliyesinde tıkandınız. Savaşı bahane ediyorsunuz” şeklinde konuştu.