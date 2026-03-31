“Savaşı mazeret olarak kullanmayın, bütçe bile 25 milyon ekside yürürlüğe girdi”

CTP Milletvekili Filiz Besim, Kıbrıs’ın kuzeyindeki ekonomik krizin savaştan çok önce patlak verdiğini belirtti, bütçenin bile 25 milyon eksiyle yürürlüğe girdiğini belirtti; , “Savaşı mazeret olarak kullanmayın kamu maliyesinde büyük bir başarısızlığınız var” dedi.

İlk olarak Meclis’e giderek hem kendileri, hem gelecekleri için mücadele veren emekçileri selamlayan Besim, yaralanan polislere ve biber gazına maruz kalan yurttaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Besim, “Meclis’in sağlık odasındaydım. Kimin, ne şekilde yaralandığını gördüm. Bu hükümet yine kardeşi kardeşe kırdırdı” dedi.

Hükümetin, hayat pahalılığı ödeneğini durdurarak, halkın alım gücünü nasıl koruyacağını soran Besim, “Polisi, emeklisi, emekçisi, reel sektörü, sosyal yardım alanı... Biz hepimiz aynı gemideyiz. Ve bu çok önemli bir denge barındırıyor” şeklinde konuştu.

Ada yarısındaki ekonomik krizin yeni başlamadığını, savaştan çok önce patlak verdiğini belirten Besim, 2026 yılına ilişkin bütçenin bile 25 milyon açıkla geçtiğine işaret etti.

Besim, “Savaşı mazeret olarak kullanmayın kamu maliyesinde büyük bir başarısızlığınız var” dedi.