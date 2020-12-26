Savaş kurbanı 14 çocuğa hüzünlü veda

Kıbrıs savaşının yaşandığu Ağustos 1974’te EOKA-B’cilerin katliamı sonucu öldürülen 14 çocuk toprağa verildi.



Muratağa-Sandallar katliamıyla ilgili Kayıplar Komitesi’nin Muratağa’da yürüttüğü kazılarda bulunarak DNA testleri aracılığıyla kimlikleri tespit edilen yedisi kız, yedisi erkek 14 çocuk, bugün Muratağa-Sandallar Şehitliği’nde törenle toprağa defnedildi, hüzünlü bir veda yaşandı.

Çocukların en küçükleri dört ve altı aylık, en büyükleri ise 15 yaşındaydı.

En küçük çocuk dört aylık Hayriye Arif... Henüz altı aylık bir bebekken EOKA-B’ciler tarafından katledilen Zehra Bayram da DNA testleriyle kimliklendirilerek defnedildi.

3 yaşındaki Mustafa Bayram, 6 yaşındaki Ayşe Bayram, 6-7 yaşlarındaki Yüksel Arif, 9 yaşındaki Eren Bayram, 9-10 yaşlarındaki Göksel Arif, 10 yaşındaki Aziz Fikri, 10 yaşındaki Sevgi Hasan, 10-11 yaşlarındaki Havva Süleyman, 11 yaşındaki Halil Bayram, 12 yaşındaki Aliye Süleyman ve 15-16 yaşlarındaki Ayşe Hasan, Kıbrıs trajedesinin unutulmazları arasına isimlerini yazdırdı.

Gelişmeler güncellenecek.