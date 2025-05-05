“Saraydan Kız Kaçırma” operası Lefkoşa’da sahneleniyor

“Saraydan Kız Kaçırma” isimli opera 16 Mayıs Cuma günü Lefkoşa’da sahneleniyor.

Devlet Opera ve Balesinden verilen bilgiye göre, W. A. Mozart’ın bestelediği, Osmanlı İmparatorluğu’nun parlak dönemlerinden bir hikaye sunan opera, saat 20.00'de Lefkoşa YDÜ AKKM’de ücretsiz olarak izlenebilecek.

Opera, Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası işbirliği ile sahnelenecek.

Eser, konuşma metinleri Türkçe, müzikli bölümleri ise eserin orijinal olan Almanca dilinde olmak üzere ve iki perde halinde sahnelenecek.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün Anadolu Opera ve Bale Festivalinde başlattığı “Opera ve Bale Her Yerde” temasından yola çıkılarak hazırlanan, Türkçe ve İngilizce üst yazı ile sergilenecek, Gönyeli-Alayköy Belediyesi'nin katkı, Telsim ile Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim desteği sağladığı ücretsiz temsillere tüm sanatseverler davet edildi.