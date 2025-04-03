Saraydaki üçlü görüşmenin ardından toplanan Bakanlar Kurulu tamamlandı

Cumhurbaşkanlığında; Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin gerçekleştirdiği üçlü görüşmenin ardından, Tatar başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tamamlandı.

Toplantı sonrası, basının ısrarlı sorularına rağmen ne Ersin Tatar ne de Ünal Üstel açıklama yaptı.

Elde edilen bilgilere göre toplantının ana gündem maddesi, “başörtüsü krizi” olarak anılan; küçük çocukların başörtüsü takmasının önünü açan ‘Disiplin Tüzüğü’ oldu.