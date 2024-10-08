Saray'da Cumhurbaşkanı - Başbakan ve Zorlu Töre görüşmesi!

Saray'da; Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve Meclis Başkanı Zorlu Töre arasında üçlü bir görüşme gerçekleşiyor.

Görüşmenin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Mecliste devam eden "başkanlık" seçimi krizi kapsamında "Töre ve UBP'deki muhalif kanadı ikna" çalışması olduğu tahmin ediliyor...

Elde edilen bilgilere göre toplantıya TC Lefkoşa Elçisi Yasin Ekrem Serim de katılacak.

Tatar'ın Ankara'daki "park açılışını" yarıda kesmesine neden olan kriz kapsamında üç ismin Zorlu Töre'yi, Meclisi açıp, Danışma Kurulu'nu toplayarak Kutlu Evren'in Meclis Başkanı olarak seçilmesinin önünü açması noktasında "ikna" etmesi bekleniyor.