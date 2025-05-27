Gönyeli’de temizlik için gittiği evden altın çalan Türkmenistan uyruklu Jamilya Baymuradova hakkındaki dava karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık 2 yıl 6 ay hapse mahkûm edildi.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan heyetin verdiği kararı, Candaş okudu.

“Künyeyi sattığı tespit edildikten sonra suçunu kabul etti”

Yargıç, sanığın 14 Haziran ile 5 Ekim 2024 tarihleri arasında Gönyeli’de Kanarya Sokak'ta sakin C. N. P’ye ait ikametgahta temizlikçi olarak çalıştığı sırada, elbise odasında kilitli halde bulunan dolabın çekmecesindeki kutudan toplam değeri 53 bin TL olan 10 adet çeyrek altın, toplam değeri 31 bin 800 TL olan 3 adet yarım altın ile üzerinde “Ceyda” yazılı 50 bin TL değerindeki altın künyeyi çaldığını söyledi.

Yargıç, sanığın 5 Ekim 2024 tarihinde tutuklandığını belirtti.

Yargıç, yapılan soruşturma sonucu sanığın Ceyda yazılı künyeyi Lefkoşa’da bir kuyumcuya 13 bin TL’ye sattığının belirlendiğini açıkladı.

Yargıç, sanığın ilk etapta suçlamaları kabul etmediğini, ancak künyeyi sattığının tespit edilmesi üzerine, “Doğrudur bozdurdum, Türkmenistan’a gidecektim, paraya ihtiyacım vardı. İhtiyacım olanı aldım, hepsini çalmadım” dediğini aktardı.

“134 bin 800 TL tutarında altın çaldı”

Sanığın 14 Ekim 2024 tarihinde tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini kaydeden Yargıç, dava sürecinde sanığın avukatının müvekkilinin pişman olduğunu, 250 bin TL ödeme yaparak, müştekiyi tazmin ettiğini söylediğini aktardı.

Yargıç, sanığın yargılandığı davalardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini, müstahdem tarafından sirkat suçunun 7 yıl hapis cezası öngördüğünü ve oldukça yaygınlaşan bir suç olduğunu kaydetti. Yargıç, sanığın temizlikçi olduğu evden toplam 134 bin 800 TL tutarında altın çaldığını, meblağın yüksek olmasını aleyhinde değerlendirdiklerini açıkladı.

2 yıl 6 ay hapis cezası

Yargıç, kararına şöyle devam etti:

Sanık çalışmak için eve geldiği zaman müşteki onu karşılamakta, akabinde evden ayrılmakta idi. Sanık müştekinin kendisine güvenerek emanet ettiği evinden bu suçu işleyerek güveni kötüye kullanmıştır. Yüksek Mahkememiz içeriğinde güvenin kötüye kullanıldığı, suistimal edildiği davalarda caydırıcılık özelliğinin öne çıkması gerektiğini ve kamu menfaatini dikkate alarak benzer suç işlemeye meyilli kişiler de bu suçları işlemekten caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtmektedir.

Her ne sebeple olursa olsun başkalarının malına el uzatmak hoş görülebilir bir davranış değildir.

Diğer taraftan sanığın suçunu kabul etmesini, adaletin erken tecellisine katkı koymuş olmasını, gönüllü ifade vererek polise yardımcı olmasını, müştekinin zararını tazmin etmiş olmasını ve şikâyetin geri çekilmiş olmasını, sanığın bakmakla yükümlü olduğu bir çocuğu olmasını, sabıkasız olmasını, cezasını kendisine yabancı bir ülkede cezaevinde çekecek olmasını sanık lehine hafifletici faktör olarak dikkate alırız.”

Yargıç Candaş, tüm incelemeler ışığında sanığa en uygun cezanın suçun ciddiyetini yansıtacak bir hapis cezası olduğu kanaatine vardıklarını belirterek, 2 yıl 6 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.