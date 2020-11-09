Saner: “UBP’nin iç dinamiklerine göre aldığı kararlara halk da saygı duymalı”

UBP Başkan Vekili Ersan Saner, en kısa sürede hükümeti kurmak adına tüm siyasi partileri ziyaret edeceklerini belirtti.

Hedeflerinin en erken zamanda bunu tamamlamak olduğuna değinen Saner, UBP olarak ülkenin daha fazla beklemeye tahammülü olmadığını bildiklerini ifade etti.

İlk icraat olarak da bütçenin Meclis’e getirileceğini açıklayan Ersan Saner, siyasi partilere bu konudaki ılımlı yaklaşımları nedeniyle de teşekkür etti.

UBP’nin Kurultay çalışmalarında aday arkadaşlarının büyük özveri gösterdiğini söyleyen Saner, bu olayın nasıl olduğunu samimiyetle Erhürman’a da anlattığını savundu. Başka iddialar olsa da tek amacın UBP’nin farklı gelişebilecek olaylardan etkilenmemesi olduğunu söyleyen Saner, UBP’nin kendi iç dinamiklerinde aldığı kararlara saygı duyulması gerektiği görüşünü de belirtti.

Saner, bu noktadan sonra kaybedilecek zaman olmadığını da söyledi. “Önceliğimiz ülkeye hizmet olmalıdır” diyen Ersan Saner, Amerika gibi, Kıbrıs Türk Halkı’nın da cumhurbaşkanını kendi iradesi ile değiştiği görüşünü belirtti.

“Maraş bir direni noktası”

Maraş’ın bir ‘direni noktası’ olacağını söyleyen Saner, her partinin Kıbrıs Sorunu’na bakış açısıyla oy aldığını, bu dönemde de ‘iki ayrı devlet’ temelinde seçim sonucunun şekillendiğini savundu.

Maraş’ın KKTC toprağı olduğunu savunan Saner, durumunun da bundan sonraki görüşmelerde şekilleneceğini ileri sürdü.

‘Kurultaya ilişkin yeni karar’ sinyali…

Parti Meclis Grubu’nda bir karar üretildiğini ve bu kararı Parti Meclisi’ne götüreceklerini açıklayan Saner, Kurultay’a ilişkin ‘olumlu’ bir karar ürettiklerinin sinyalini verdi.