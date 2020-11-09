Saner TDP'de

Yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner, üçüncü ziyaretini TDP'ye yaptı. Ziyarette UBP heyetini TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Milletvekili Zeki Çeler, Parti Genel Sekreteri Halil Hazal, MYK Üyesi Safiye Özaltıner karşıladı.

Heyet, bir sonraki ziyaretini Demokrat Parti'ye yapacak. En son ise saat 18.00'de YDP ile masaya oturacak.