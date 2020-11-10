Saner: “Kurultay tarihi belirlenmedi ki Kurultay Cumartesi günü yapılsın”

Toplantını ardından açıklama yapan Başkan Vekili Ersan Saner, bugün ‘gelişmelerin aile için değerlendirilmesi’ne ilişkin bir toplantı gerçekleştirildiğini ve hükümet çalışmalarının konuşulduğunu söyledi.

Soru üzerine, “zaten kurultay tarihi belirlenmedi ki Kurultay Cumartesi günü yapılsın” yanıtını veren Saner, “UBP Kurultayı’nın Cumartesi günü yapılacağına ilişkin hiçbir resmi açıklama yapmamıştık” dedi.

SAAT 14.00:

Ulusal Birlik Partisi'nin saat 15.00'de yapacağı Parti Meclisi toplantısı iptal oldu.

YENİDÜZEN'in bilgi aldığı üst düzey UBP'li kaynaklar MYK'da "partide ortaya çıkan durumla ilgili konsensus aranacağını" açıkladı.

Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulunun birazdan toplanacağı öğrenildi. Toplantının gündeminde Ulusal Birlik Partisi kurultayı bulunuyor.

YENİDÜZEN'e bilgi veren UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner "PM'nin Cumartesi'nden önce toplanacağını" söyledi.