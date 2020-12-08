UBP hükümeti görüştü / Saner: “Kabine üyelerini henüz netleştirmedim, bugün-yarın sunacağım”

Ulusal Birlik Partisi, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi kısa süreli bir toplantı yaparak yeni kurulacak azınlık hükümetini görüştü.

Hükümet kurma görevini ikinci kez aldıktan sonra, UBP- DP-YDP Hükümeti için bir dizi görüşme gerçekteştiren UBP Başkan Vekili Ersan Saner, parti yönetimini bilgilendirdi.

UBP - DP- YDP Azınlık Hükümeti, bugün saat 17:00'de Hükümet Protokolü'nü de sunacak, Cumhurbaşkanı'na kabinenin ne zaman sunulacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Saner: “Kabine üyelerini henüz netleştirmedim”

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner toplantı sonrası yaptığı açıklamada ise, ülkede acilen hükümete ihtiyaç olduğuna işaret etti, kararlı adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Parti Meclisi protokol görüşmeleri sonrası çıkan tablonun, 2-3 günlük uğraşlarının sonucu olduğunu ifade eden Saner, bir an önce hükümetin kurulup bütçenin Meclise gelmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılmasının hedefleri olduğunu kaydetti.

Ekim 2021’de erken seçim öngördüklerini de belirten Saner, diğer parti başkanlarına da teşekkür etti, bundan sonraki süreçte de verimli çalışmaya devam etme temennisini ifade etti.

Özellikle CTP’ye de teşekkür eden Saner, CTP’nin ilk andan itibaren çok net bir şekilde görüşlerini ve duruşlarını ortaya koyduklarının altını çizdi.

Kabine üyelerinin henüz netleşmediğini söyleyen Ersan Saner, “Kabine üyelerini ya bu akşam, ya yarın sabah sunacağım” dedi.

Hüseyin Özgürgün'le ilgili soru üzerine, Özgürgün'ün partie katkılarının yadsınamaz olduğunu belirtti, gelip gelmeyeceğinin kendi kararı olduğunu ifade etti.

SAAT 15.30

Saner: “Protokolü PM ile paylaşacağız, bugün veya yarın kabineyi Cumhurbaşkanı’na sunacağız”

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, Parti Meclisi toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, Parti Meclisi’ne verdiği tam yetki için teşekkür etti.

Saner, Hükümet Protokolü’nün Parti Meclisi ile paylaşılacağını kaydetti. Daha sonra Protokolün Meclis’te 3 parti başkanınca imzalanacağını belirten Saner, daha sonra da kabinenin bu akşam ya da yarın sabah Cumhurbaşkanı’na sunulacağını da kaydetti.