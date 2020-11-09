Senin: "Kesin karar vermiş değiliz"

Yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner ikinci ziyaretini Halkın Partisi'ne yaptı. UBP-HP görüşmesi sonrası Ersan Saner "olumlu", HP lideri Senin temkinli konuştu. Saner "iki partinin hükümeti kurma yönünde kararlıığını ortaya koyduğunu" söylerken, Senin topu HP yetkili organlarına attı, "kesin karar vermedik" dedi.

HP Genel Başkanı Yenal Senin, Genel Sekreter Jale Refik Rogers, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve Milletvekili Mesut Genç heyeti karşılayan isimler oldu.

Görüşme sonrası konuşan UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, "İki parti olarak, icraat hükümeti kurma yönünde kararlılığımızı ortaya koyduk. İki parti de yetkili organlarında değerlendirecek" dedi.

HP Genel Başkanı Yenal Senin ise görüşmeyi şu ifadelerle değerlendirdi: "UBP’nin icraat hükümeti önerisini parti meclisimizde değerlendireceğiz. Daha önce hükümet tecrübesi yaşadık, bazı konularda sıkıntı çektiğimizi gördük. İlerleyen dönemde bu sıkıntıların yaşanmaması için fikir alışverişi yapmamız lazım. HP olarak kesin karar vermiş değiliz. Çok uzun sürmeyecek karar sürecimiz. Kararımızı en kısa sürede vereceğiz".

Bu arada HP Parti Meclisi'nin bu akşam toplanarak hükümete girip girmeme konusunda kesin karar vermesi bekleniyor.