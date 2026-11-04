“Gerekli üyelik ve izin işlemleri tamamlanmalı”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), 112 Komuta Kontrol Merkezi’ne yapılan Acil Tıp Uzmanı görevlendirmesi hakkında Sağlık Bakanlığı’na çağrı yaptı.

Yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle görevlendirmenin iptal edilerek, gerekli üyelik ve izin işlemlerinin tamamlanmasını talep eden Birlik, aksi durumda, yasadan kaynaklanan tüm yetkilerini kullanacağını, konuyu hukuki ve idari mercilere taşıyacağını ve gerekli yasal girişimleri başlatacağını kaydetti.

“Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yasası hükümleri herkes için bağlayıcı”

Birlik Yönetim Kurulu, Sağlık Bakanlığı tarafından 23 Ekim tarihinde yayımlanan ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’ndan görevlendirilen Acil Tıp Uzmanının altı ay süreyle 112 Komuta Kontrol Merkezi’nde görevlendirilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yasası hükümlerinin, kamu kurumları da dahil olmak üzere ülkede hekimlik mesleğini icra eden herkes için bağlayıcı olduğu belirtilen açıklamada, “Sağlık Bakanlığı’nın bu yasal yükümlülükleri göz ardı etme veya kendi takdiriyle aşma yetkisi yoktur.” denildi.

Bu konunun kişisel değil, kurumsal ve hukuki bir mesele olduğu kaydedilen açıklamada, görevlendirilen hekimin hangi ülkeden geldiği, hangi kurum tarafından görevlendirildiği veya kamu hizmeti kapsamında çalışacak olmasının, KKTC yasalarının uygulanmasını ortadan kaldırmayacağı ifade edildi.

13/1976 sayılı KTTB Yasası’nın, yurt dışından geçici süreyle hekim görevlendirilmesi ihtimalini de düzenlediği belirtilen açıklamada, “Dolayısıyla bu konuda hukuki bir boşluk veya Bakanlığın tek taraflı karar verebileceği sınırsız bir yetki söz konusu değildir.” denildi.

Yasanın ilgili hükümlerinin “açık” olduğu kaydedilen açıklamada, tabip ve diş tabiplerinin, KKTC’de mesleklerini uygulayabilmek, kamu hastanelerinde ve diğer resmî veya özel kuruluşlarda görev alabilmek ve görevlerine devam edebilmek için Birliğin ve bağlı oldukları Odaların üye kütüklerine kayıtlı olmak zorunda olduğuna dikkat çekildi.

Yasanın, ülkede sürekli ikamet etmeyen hekimlerin geçici üyelik yoluyla çalışabilmesine imkân tanıdığı ifade edilen açıklamada, ancak bunun için ilgili kurumun başvurusu, gerekli uzmanlık ihtiyacının bulunması, KTTB Yönetim Kurulu’nun değerlendirmesi ve kararı gerektiği, özellikle ilgili alanda özel ihtiyaç bulunup, bulunmadığına karar verme yetkisinin de Birlik Yönetim Kurulu’na verildiği kaydedildi.

“Süreçler yasal zeminde, şeffaf, denetlenebilir ve ülkenin yasalarına uygun şekilde yürütülmeli”

Yasaya göre, KTTB ve Kıbrıs Türk Tabip Odası’na üye olarak kayıt yaptırmayan hiç kimsenin, KKTC’de ücretli veya ücretsiz hekimlik yapamayacağı, tıbbi müdahalede bulunamayacağı ve reçete yazamayacağı belirtilen açıklamada, bu kurala aykırı hareket edenlerin suç işlemiş olacağı, mahkûmiyet halinde aylık asgari ücretin üç katına kadar para cezasına veya üç yıla kadar hapis cezasına ya da her iki cezaya birden çarptırılabileceği ifade edildi.

Açıklamada, “Tabipler Birliği olarak hekimlerin ülkemize gelmesine, bilimsel iş birliğine, uzmanlık paylaşımına ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine karşı değiliz. Tam tersine, bu iş birliklerini destekliyoruz. Ancak bu süreçlerin yasal zeminde, şeffaf, denetlenebilir ve bu ülkenin yasalarına uygun şekilde yürütülmesi devlet olmanın gereğidir.” denildi.

KTTB’nin, hekimlik mesleğinin yasal düzenleyicisi ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olduğu kaydedilen açıklamada, bu yetki ve sorumlulukların herhangi bir Bakanlığın idari tasarrufuyla devre dışı bırakılamayacağı belirtildi.

“Bizim meselemiz kişiler değil, hukukun üstünlüğü ve meslek örgütünün bağımsızlığı ve yasal yetkileridir”

“Bizim meselemiz kişiler değil, hukukun üstünlüğü ve meslek örgütünün bağımsızlığı ve yasal yetkileridir. Yasalar kişilere, kurumlara veya siyasi tercihlere göre uygulanamaz. Herkes için geçerlidir. Sağlık Bakanlığı da yasalara uymak zorundadır.” denilen açıklamada, bağımsız, güçlü ve saygın bir KTTB için mesleki özerklikten, yasal haklardan ve kurumsal sorumluluktan vazgeçilmeyeceği kaydedildi.