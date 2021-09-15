Sanatsal direniş alanı 8.kez tüm Kıbrıs’a dokunacak

Dayanışma Evi tarafından 2014 yılından beri düzenlenen BufferFringe Performans Sanatları Festivali, günümüzün gittikçe artan siyasal, çevresel ve pandemiyle birlikte ortaya çıkan zorlukları karşısında, sanatçıları kendi yaratıcı yollarıyla direniş gösterebilmeleri için, sanatın dönüştürücü gücünü kullanarak destekleme misyonu çerçevesinde bu yıl 8, 9 ve 10 Ekim 2021 tarihlerinde Kıbrıs’ın her iki yanında, uluslararası ve çevrimiçi olarak sergileniyor.

Bu yılın teması “Yer Değiştirme/Yerinden Edilme”

Hassas konuları işleyen ve baskın anlatılara karşı sanatsal oyuncu gibi oynayarak,sorgulayıcı bir hareket tarzı izleyen, sanatçıların fikirlerini yenilikçi yöntemlerle anlatmaları için bir alan sunarken, farklı toplumlardan seyircilerin de diyalog halinde olmalarına olanak veren, irdeleyen ve karşılıklı anlayışı savunan bir festival olan BufferFringe bu yıl “Yer Değiştirme/Yerinden Edilme” teması üzerine düzenleniyor. Festivalde, hem Kıbrıs’tan hem de yurtdışından kurumlar ve sanatçılarla işbirlikleri öne çıkarken; festival programı hem yerel hem de uluslararası sanatçıların heyecan verici eserlerine ev sahipliği yapıyor.

Evangelou: “Sanat sürekli bir akış halindedir ve insan olmayı keşfetmenize olanak sağlar”

BufferFringe 2021 Sanat Yönetmeni Ellada Evangelou festival ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu noktalara değindi: “Direnmek nedir? Kapsayıcı olmak ne demektir? Yeni hikayeler için alan yaratmak ne anlama gelir? 2014 yılından beri BufferFringe Festivali, tüm siyasal belirsizlikler (ve hatta düşmanlıklar), pandemi ve sosyal huzursuzluk içinde bu sorulara cevap vermeye çalışıyor. Her yıl, toplumlarımıza sunmamız gereken nedir diye yeniden düşünüyoruz, çünkü sanat, tıpkı hayat gibi sürekli hareket halindedir ve uyum sağlamanız gerekir.

Kıbrıs’ta en çok hasretini çektiğimiz şeylerden biri istikrardır, ancak çok istikrarlı olmak bazen esnekliğinizi kaybetmeniz anlamına gelebilir. Sanat ise sürekli bir akış halindedir, yeni ve eski hikayeler hareketlidir ve bugünün koşullarında insan olmayı keşfetmenize olanak sağlar. BufferFringe Festivali ile amaçladığımız şey, sanatçıların bu keşfi yapmalarına ve sunmalarına destek olmaktır. Biz sanat aracılığıyla direnişe destek olmak için buradayız.”

BufferFringe 2021’de yer alan sanatçılar ve projele r

95 Stops / Mapping the Space Between Us [Kıbrıs]

Mağusa ve Limasol’un özel ve kamusal kentsel alanında, binalar ve hikayeleri, eşyalar ve kişileri, rüyalar ve kabusları eşleştiren bu alanlara özgü araştırma ve müdahaleler ele alınıyor. Sanatçılar: Elena Agathokleous, Eralp Kortaç, IoulitaToumazis, Nurtane Karagil ve YiannisToumazis. Bu proje bir BufferFringe, Mağusa Kale Pasajı, MITOS Performans Sanatları Merkezi ve Mağusa Yeni Müzesi arasında bir işbirliği projesidir.

Rehearsing the Revolution – Common Grounds Dialogue

[Hollanda,Macaristan,Kıbrıs]

“Kişisel olanın politiği” ve “devrime hayal etmekle başlamak” üzerine kurulu bir hikaye anlatım performansı. Petra Ardai, Jörgen Unom Gario, Tamara Vadas, Nihal Soğancı ve Maria Varnakkidou öncülüğünde sanatçılar Ceren Emmioğlu, Celia Wong, Avgoustina Stilianou, Thadd Correia, Emilia Demetriou ve Eleana Alexandrou. Bu proje bir BufferFringe ve SPACE işbirliği projesidir ve Avrupa Kültürel Vakfı tarafından finanse edilmektedir.

ToYour Hands [Kıbrıs,ABD]

Ana Mouyis&Foc Schwach tarafından hazırlanan ve Kıbrıs’ın kuzeyi ve güneyindeki zanaat ve mutfak geleneklerini inceleyen bir multimedya/belgesel animasyonu. Bu proje bir BufferFringe ve AnimaFestCyprus işbirliği projesidir.

It May All Be OverSoon [Kıbrıs]

Androula tarafından doğal dünya ile olan ilişkimiz üzerine bir dizi yansımalar içeren, yakın zamanda yüzleşmek zorunda kalacağımız çevre krizine yönelik bir farkındalık içinde hazırlanan bir multimedya performansı. Bu proje bir BufferFringe ve theYardResidency (MITOS Performans Sanatları Merkezi) işbirliği projesidir.

The Serpent’s Egg Deconstruction [Kıbrıs]

Twenty Three (görsel sanatlar), AndreasEconomides (müzik teknolojisi) ve Elena Vasiliou (sosyal bilimler, psikoloji, araştırmacı) tarafından hazırlanan görsel-işitsel bir enstalasyon.

Kıbrıslı göçmenler ve göçmen toplumlar ile yerinden edilme/yer değiştirme deneyimleri üzerine gerçekleştirilen röportajlarını temel alan ve Ingmar Bergman’ın “The Serpent’s Egg (1977) isimli filminden esinlenen bir sanatsal çalışma.

Restless Spirits [Kuzey Kore]

YeonYeji ‘nin, 1937’de Orta Asya’daki zorunlu göç sonucunda yerinden edilen Sovyet Rusya’daki Kore diasporasının “huzursuz ruhlarını” selamlamayı amaçlayan ve ayın tüm evrelerini kapsayan bir performans filmi.

Wheel of Radical Affection [Kıbrıs]

Dinamik sinerji alanında bir yörünge. Performans hem nabzımız vücudumuzu şekillendiren bir madde olarak ele alıyor,hem de içimizde ve birbirimizle aramızda nelerin gerçekleştiğini anlatan bir madde olarak işliyor. PERA School of Performing Arts - GAU tarafından sahnelenen, Rafaela Sahyoun tarafından koroogafisi yapılan bir modern dans performansı.

8102 [İsviçre]

İsviçreli sanatçılar Karla Isidorou ve Alexandra Bellon’dan seyircileri hayal gücü ve zihinlerini bilinmeyen bir bölgeye götürmeye davet eden disiplinlerarası bir performans. Performans izleyicileri gelecekteki 8102 yılına götürecek.

DAME [Kıbrıs]

Arabanızla katılabileceğiniz bir performans. Görsel sanatçı PASHIAS, seyirciyi arabalarıyla boş bir park yerine davet ediyor ve çevreyi kendi özel sığınaklarından seyretmelerini istiyor.Performans Iosif Kadjikyriakos &Katerina Scoufaridou işbirliğinde yapılacak.

CCFT Nomadic On-lineDialogue 2 – New FluidTerritories [ Norveç, Kıbrıs,Birleşik Krallık ]

Toplum, çevre, geçirgenlik, sürdürülebilirlik ve değişkenliğin mekanla olan pozitif ilişkisini inceleyen çevrimiçi paylaşımlar. Bu paylaşımlar, uluslararası ve disiplinler arası bir sanatçı, tasarımcı ve mimar grubu olan Creative Center for Fluid Territories (CCFT) tarafından gerçekleştiriliyor.

YukaBlend–Atölyeler ve Performanslar [Kıbrıs]

Ara bölgede gerçekleştirilecek olan ve performanslar ve hip-hop atölyeleriyle dolu eğlenceli bir akşamüstü. Bekir Şimşek ve 21 Dance Company, ve DJler Marilena, Ohmzy, Agapi ve Hilmi Oraç’ın sahne alacağı etkinlik, YukaBlend tarafından sunuluyor.

Sanatçılar ile ilgili detaylı bilgiye https://bufferfringe.org/artists/ adresinden erişilebilir.Etkinlik saatleri ve mekanları yakında duyurulacaktır.

Tüm gelişmeler için festivali aşağıdaki kanallardan takip edebilirsiniz:

Blog: www.bufferfringe.org

BufferFringe 2020 after-movie: https://www.youtube.com/watch?v=x9Iq8gKQLg0

Facebook: www.facebook.com/BufferFringe

Instagram: @bufferfringewww.instagram.com/bufferfringe