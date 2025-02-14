Sanatçı Tilda Swinton onursal ödülü aldı, sağlam bir insanlık dersi verdi

Murat OBENLER/BERLİN

75. Berlin Film Festivali klasik olarak Berlinale Palast’ta yer alan kırmızı halı geçişi ve açılış konuşmaları ve Onursal Altın Ayı ödül takdiminden oluşan seramoni ile başladı. 240’tan fazla filmin yarışma bölümlerinde yer aldığı festivalin açılışına Onursal Altın Ayı ödülünü Edward Berger’den alan Tilda Swinton'un konuşması damga vurdu. 15 dakikalık uzun sayılabilecek konuşmasında sanatçı "Devlet tarafından işlenen" suçlara vurgu yaptı, Berlinale'nin önemine, erdemlerini ve kendi deyimiyle "sinemanın büyük bağımsız durumu"nu dikkat çekti.

Bazı Almanya federal ve yerel yöneticilerin, evsahibi festival direktörü Tricia Tuttle ve Jüri Başkanı yönetmen Todd Haynes’in yanısıra Arjantinli film yönetmeni Rodrigo Moreno, ABD'li film eleştirmeni Amy Nicholson, Çinli aktris Fan Bingbing, Alman aktris ve yönetmen Maria Schrader, Fransız yönetmen Nabil Ayouch ve Alman kostüm tasarımcısı Bina Daigeler, açılış filmi olan "Das Licht" (Işık) kadrosu,Fatih Akın, Meret Becker, Lars Eidinger, Herbert Grönemeyer, Heike Makatsch, Sandra Maischberger, Volker Schlöndorff, Lana Wachowski, Fiona Shaw ve Tom Wlaschiha gibi ünlüler de katıldı.



Protestolar yine eksik olmadı

Kırmızı halıda Alman film ve tiyatro endüstrisindeki gücün kötüye kullanılmasına ve şiddete son verilmesi çağrısında bulunan #genugGeschwiegen (#yetersessizlik) kampanyası üyesi aktivistler kazaklarında taşıdıkları etiketler ve çağrılarla boy gösterdiler.

Bazı sinemacılar da demoktrasi,insan hakları ve özellikle Filistinde yaşanan insanlık dramı ile ilgili farkındalık yaratmak amaçlı kıyafetler giydiler ve demeçlerde bulundular.



Tilda Swinton çekilen acıları, şiddeti ve katliamları tüm dünyaya haykırdı

Başarılı sanatçı Tilda Swinton 15 dakika süren ve yazılı olarak okuduğu mesajında insanlık ve sinema üzerine şahane bir metinle düşüncelerini bazı devlet yetkilileri de dahil olmak üzere canlı yayınla da tüm dünyaya ifade etti. Her geçen gün aşırı milliyetçi ve ırkçı unsurların hegamonyasına daha da fazla dönüşen siyasi atmosferi sert bir şekilde eleştiren ve her yanı saran şiddete karşı sağlam duruşunu sergilerken katilleri koruyan hükümetleri de açıkça eleştirdi.



“Devlet eliyle yapılan ve uluslararası düzeyde mümkün kılınan toplu katliamlar şu anda dünyamızın birden fazla bölümünü aktif olarak terörize ediyor”

Tilda Swinton “Devlet eliyle yapılan ve uluslararası düzeyde mümkün kılınan toplu katliamlar şu anda dünyamızın birden fazla bölümünü aktif olarak terörize ediyor” sözleri ile İsrail, Rusya, Afganistan ve başka birçok devletin adını sayabileceğimiz bir gerçekliğe dikkat çekti. “Gözlerimizin önünde insanlık dışı eylemlerde bulunuluyor. Gezegenimizi talan edenlere ve savaş suçlularına şirinlik yapan hırs bağımlısı hükümetlerimizin kabul edilemez vurdumduymazlığının farkında olan herkese zihnimde hiçbir tereddüte ve kuşkuya yer olmadan koşulsuz dayanışmamı sunuyorum,” sözleri tüm salonda alkışlarla yanıt buldu.



“Aydınlanmış bir sinemaya ihtiyaç var”

Aydınlanmış bir sinemaya duyulan ihtiyacın altını çizen Swinton sadece bir sinemacı, bir oyuncu değil günümüz insanının en iyi yanlarını temsil eden biri olarak bütün onursal ödülleri sonuna kadar hak ettiğini kanıtladı. Sanatçı konuşmasını “Sinemaya güvenin, nerede varsa büyük ekran destekleyin, ne gösteriliyorsa hepsini izleyin” sözleriyle tamamladı.