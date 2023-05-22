Sanat, iki toplumdan yüzlerce kişiyi buluşturdu

Larnaka’da iki toplumdan yüzlerce insanın katıldığı “Kültür Panayırı” etkinliği düzenlendi.

“Kültür Hareketi”, “Kıbrıs İki Dillilik Derneği” ve “Kıbrıs Tek Vatan Hep Birlikte” grubu tarafından Pazar günü organize edelin ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü tarafından desteklenen festivalde; şiir, tiyatro ve geleneksel halk dansları içeren gösteriler düzenlendi.

BM’den yapılan açıklamaya göre dans ve müziğin durmadığı etkinliğe, Kıbrıs’taki tüm toplumlardan 300’den fazla kişi katılım gösterdi.

BM’den yapılan açıklamada, “Barış, insanlar sanatın tadını çıkarmak için bir araya geldiğinde başlar” dendi.