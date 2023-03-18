“Şampiyon Meleklerimizi Yaşatma Derneği” kuruldu

“Şampiyon Meleklerimizi” yaşatma, onların anılarını ölümsüzleştirme amacı ile “Şampiyon Meleklerimizi Yaşatma Derneği” aileler tarafından kuruldu.

17 Mart’ta yapılan ilk genel kurul toplantısında, dernek başkanlığına Ruşen Yücesoylu Karakaya getirildi.

Derneğin amacı, hedefleri, üyelik sistemi gibi konular önümüzdeki günlerde yapılacak basın toplantısı ile bildirilecek.

Dernek Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

1. Ruşen Yücesoylu Karakaya (Başkan)

2. Osman Akın (Genel Sekreter)

3. Şenay Atakan Konuklu (Mali Sekreter)

4. Afet Aktuğralı (Faal üye)

5. Sena Bundak Topukçuoğlu (Faal üye)

6. Çiğdem Sabancı (Faal üye)

7. Nafi Çetintaş (Faal üye)

8. Caner Kalaycı (Faal üye)

9. Mehmet Akif Bilgen (Faal üye)

10. Can Ahmet Yeniçeri (Faal üye)

11. Pembe Yakula (Faal üye)

12. Mehmet Çetiner (Faal üye)

13. Mustafa Altak (Faal üye)

14. Mehmet Tülek (Faal üye)

15. Meriç İçme (Faal üye)

16. Abdullah İş (Faal üye)

17. Ramadan Arkar (Faal üye)

18. Recep Kılıç (Faal üye)

19. Pervin Aksoy İpekçioğlu (Faal üye)

20. Rasim Balcı (Faal üye)

21. Tayip Özberkman (Faal üye)

22. Ozan Dağlı (Faal üye)

23. Feriha Yiğittürk (Faal üye)

24. Sibel Kumsal (Faal üye)

25. Yoksuli Çevik (Faal üye)

26. Fatma Karasel (Faal üye)

27. Murat Ekiz (Faal üye)

28. Hülya Fırat Kılıç (Yedek üye)

29. Ayşe Akın (Yedek üye)

30. Deniz Çetiner (Yedek üye)

Denetleme Kurulu:

1. Mehmet Sabancı (Başkan)

2. Enver Karakaya

3. İhsan Nurluöz

4. Meltem Ekiz (Yedek üye)

Disiplin Kurulu

1. Sertaç İpekçioğlu (Başkan)

2. Yaşar Kemal Gençalioğlu

3. Gaye Astan Çoban

4. Esra Özberkman (Yedek üye)