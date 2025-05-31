Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanlığına yeniden Ruşen Yücesoylu Karakaya getirildi
Dernekten verilen bilgiye göre, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği 2. Olağan Genel Kurul’u bugün yapıldı.
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Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanlığına yeniden Ruşen Yücesoylu Karakaya seçildi.
Dernekten verilen bilgiye göre, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği 2. Olağan Genel Kurul’u bugün yapıldı.
MAGEM Sakarya'da saat 14.00’de gerçekleştirilen Genel Kurul’da mali raporun sunulması ardından faaliyet raporu okunup onaylandı, yeni yönetim kurulu da belirlendi.
Dernek Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:
Başkan Ruşen Yücesoylu Karakaya, Genel Sekreter Osman Akın, Mali Sekreter Şeniz Arkar.
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Etiketler : Şampiyon Meleklerimizi Yaşatma Derneği, ruhşen yücesoylu