Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya: “Üst mahkemede Olası Kast görülecek, katiller gün yüzü görmeyecek”

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, karar sonrası yaptığı açıklamasında, “Açıklanan cezalar, daha ilk cezalarıdır. İçerdeler ve içerde olmaya da devam edecekler. Aileler olarak eve geri döndüğümüzde, avukatlarımızla tekrar toplanıp gereken adımları atacağız” dedi.

Karakaya, “Şu anda verebilecekleri en yüksek cezayı verdiler. Olası Kast bir üst mahkemede görülecektir. Ne gerekiyorsa yapacağız. Gün yüzü görmeyecekler. Çocuklarımıza, sevdiklerimize bir söz verdik. Bu sözü tutacağız. Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Çocuklarımızı öldürdünüz dedik, her şekilde bunu ıspatladık. Biz biliyoruz ki üst mahkeme, Olası Kast’ı görecek. Çocukları, gençleri öldürdüler. Bu katiller emsal olacak. Başka çocukları öldüremeyecekler” şeklinde konuştu.

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ise karar sonrası yaptığı açıklamasında, 6 sanığın bilinçli taksirle mahkeme tarafından suçlu bulunarak mahkum edildğini aktardı, 5 sanığın ise beraat ettiğini belirtti.

Esendağlı, “Mahkemenin verdiği karar neticesinde gerekli değerlendirmeleri yapacağız. Ailelerimizin beklentisi ve talimatları doğrultusunda ileri kanun yollarıyla ilgili çalışmalara başlayacağız” şeklinde konuştu.