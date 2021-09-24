Sami Efe: “Vergi vermek sosyal sorumluluktur”

Vergi rekortmeni şahıslar listesinde onuncu olan Sami Efe, vergi vermenin bir vatandaşlık görevi olduğunu ve bu görevi yerine getirmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi. “Alnımızın ak olması için her kuruş vergimizi ödemek zorundayız” şeklinde konuşan Efe, toplumun ancak bu şekilde düzelebileceğini vurguladı. Efe şunları söyledi: “Herkes vergisini ödese çok daha farklı bir KKTC olur. Bu, yaşadığımız topluma karşı bir sosyal sorumluluktur ve çok önemlidir. Herkesin bu sorumluluğunu yerine getirmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde kalkınabiliriz.”