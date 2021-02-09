Salgına rağmen, muayene yoğunluğu!

COVID-19 salgınına rağmen, Lefkoşa Devlet Hastanesi Polikliniği’nde onlarca vatandaş, sosyal mesafe kuralını göz ardı ederek, muayene olmak için sıra bekliyor.

Sabah saatlerinde başlayan ve YENİDÜZEN tarafından görüntülenen yoğunluk nedeniyle polikliniğin koridorlarında ciddi yığılma yaşanıyor.