Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı, Salamis Bay Conti Hotel’de düzenlenen özel etkinliklerle büyük bir coşku ve gurur içerisinde kutlandı.

KKTC’nin kuruluşunun yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen kutlamalarda, Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemine dikkat çekilirken, misafirler de bu özel günün heyecanına ortak oldu.

Bayram coşkusunun hâkim olduğu etkinliklerde birlik, beraberlik ve milli değerler ön plana çıktı. Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan 15 Kasım, Salamis Bay Conti Hotel’de de gurur ve mutlulukla anıldı.

Salamis Bay Conti Hotel ailesi olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümünü kutluyor; başta Kıbrıs Türk halkı olmak üzere tüm vatandaşlarımızın 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutluyoruz.