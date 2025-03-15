Şair Fatma Akilhoca’nın altıncı şiir kitabı “TAŞ” çıktı

Şair Fatma Akilhoca’nın, yedi yıllık bir aranın ardından altıncı şiir kitabı “Taş”, Işık Kitabevi Yayınları’ndan çıktı.

Kitabın Editörlüğünü Şair Fatoş Avcısoyu Ruso, Kapak ve Grafik Tasarımını ise Öykücü, Fotoğraf Sanatçısı Ceyhan Özyıldız yaptı.

Kitap; "Gaga Kırığı, İçime Düşen Taş, Seyir Halindeki Taş ve Gaga Şifası" ismi verilen dört bölümden ve yetmiş sayfadan oluşuyor.

Fatma Akilhoca; ‘’Dünyada her köşe başının kötüler tarafından tutulduğu, iyinin, insanın, yeşilin, hayvanın, güzelin, sanatın, tarihin, kültürün, demokrasinin ve tüm hakların yok edildiği ya da yok sayıldığı, her şeyin metalaştırıldığı sisli bir yıkım çağının tam göbeğindeyiz.’’ diyor. Şair, Sanatçıların, kurtuluşun sanatsal üretimle gerçekleşeceğine inandığını, bu yüzden de üretmekten asla vaz geçmeyeceklerini belirtiyor.