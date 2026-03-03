“Endişelenecek bir şey yok, ancak rehavete kapılmamalıyız”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, askeri açıdan yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, mevcut durumda halkın endişeye kapılmasını gerektirecek bir durum bulunmadığını, ancak tüm ihtimallere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, güneyde yaşanan askeri gelişmelerin sebepleri ve sonuçlarının, ayrıca bu tür ihtimallere ilişkin daha önce yaptıkları uyarıların zamanı geldiğinde kapsamlı şekilde değerlendirileceğini belirterek, “Ancak şu an zamanı değil” dedi.

Dünyanın ve bölgenin son derece gergin bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Erhürman, birinci önceliklerinin halkın güvenliği ve toplumun endişeye kapılmaması olduğunu ifade etti. “An itibarıyla endişelenecek bir şey yok. Ama rehavete kapılacağımız bir ortamda da değiliz” diyen Erhürman, her ihtimalin değerlendirildiğini ve her türlü senaryoya karşı hazırlık yapıldığını kaydetti.

Güvenlik güçleri, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve Polis Teşkilatı’nın gelişmeleri anbean takip ettiğini belirten Erhürman, kurumlar arasında tam koordinasyon bulunduğunu ve olası senaryolara yönelik hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

Erhürman ayrıca, başta akaryakıt olmak üzere tedarik süreçlerine ilişkin tüm senaryoların da hızla gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Açıklamasında barış vurgusu yapan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının barışçı bir halk olduğunu belirterek, bölgede çocukların ve sivillerin hayatını kaybetmesine neden olan çatışma ortamının bir an önce sona ermesi gerektiğini dile getirdi. Sorunların diplomasi ve diyalog yoluyla, uluslararası hukuk zemininde yürütülecek görüşmelerle çözülmesi gerektiğini kaydeden Erhürman, “Biz, savaştan değil, barıştan ve uygarlıktan yanayız” dedi.