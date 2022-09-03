“Sahte vizeyle ülkeden çıkış yapmak istedi”

Ercan Havaalanı’ndan Türkiye’ye gitmek için sahte vize ile ülkeden çıkış yapmak isterken tespit edilerek tutuklanan zanlı J.S.K. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili detayları paylaşan polis memuru Kozan Debreli, zanlının "Resmi sahte evrak düzenleme ve tedavüle sürme" suçlarından yargılandığını ifade etti.

Polis, zanlının daha önceden sahte olarak temin etmiş olduğu üzerinde kendi fotoğrafı bulunan Türkiye Cumhuriyeti vizesini Ercan Havaalanı’ndaki görevlilere ibraz ettiğini söyledi. Görevliler tarafından yapılan incelemede söz konusu vizenin sahte olduğunun tespit edildiğini dile getiren polis, zanlının tutuklandığını mahkemeye atardı. Polis, zanlının ifadesinde ve sözlü beyanında vize için Gine’de kalan ismini bilmediği bir kişiye 1500 ABD doları ödediğini ve vize temin ettiğini söyledi. Debreli, soruşturmanın yeni başladığına, zanlının gönüllü ifadesinin tercüme, teyit ve tekzip edilmesi gerektiğine, bunun yanında ülkedeki statüsünün de araştırılacağına işaret ederek soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için ilk etapta zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şehadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.