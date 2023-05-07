Sahte sigorta poliçesiyle geçiş yapmak istedi

Kermiya geçiş noktasında adanın kuzeyine geçeceği esnada, kendi adına düzenlediği ve geçersiz olan sigorta poliçesini görevli muhaceret memuruna beyan eden Kıbrıslı Rum zanlı C.A. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis memuru Soner Şaban, zanlının “Sahte Evrak Düzenleme, Sahte Evrakı Tedavüle Sürme” suçundan dolayı yargılandığını belirtti. Polis, zanlı C.A.’nın 6 Mayıs 2023 tarihinde saat 19.30 sıralarında Kermiya geçiş noktasında adanın kuzeyine geçişi esnasında görevli muhaceret memuruna, kendi adına düzenlediği geçerliliği olmayan sigorta poliçesini beyan ettiğini söyledi.

Polis, zanlının derdest emri gereği tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı, şeker hastası ve hamile olduğunu beyan edip, tutukluluk talebine itiraz etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.