“Sahte sigorta poliçesi hazırladı”

Kermiya geçiş noktasında bir şirkette sigortacı olarak çalışan ve bir Kıbrıslı Rum’un aracına sahte sigorta poliçesi hazırlayan zanlı S.K., tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Olayın detaylarını mahkemede anlatan polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, zanlı S.K.’nin “Resmi evrak sahteleme” suçundan dolayı yargılandığını belirtti.

Polis, zanlının 20 Mart 2023 tarihinde Kermiya geçiş noktasında bir şirkette sigortacı olarak çalıştığını ve bir Kıbrıslı Rum’a ait KOR 134 plakalı araca sahte sigorta poliçesi hazırladığını, bunun karşılığında da 180 Euro nakit para temin ettiğini anlattı.

Polis, zanlının 3 Mayıs 2023 tarihinde saat 01.30 raddelerinde tespit edilip tutuklandığını belirtti. Polis, meselenin tahkikatının henüz yeni başladığını alınacak birçok ifadeler ve söz konusu sigorta poliçesinin incelenmesi gerektiğini ifade etti.

Polis, zanlının Kermiya geçiş noktasında çalışmasından dolayı benzer şekilde birçok sigorta poliçesi verip, vermediğinin araştırılacağını belirtti. Polis, soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi maksatlı zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.