“Sahte reçete sürecinde kelepçelenen insanlardan hükümet olarak özür diliyoruz”

YENİDÜZEN - HABER MERKEZİ

Meclis kürsüsüne çıkan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın konuşmalarına yönelik cevap verdi, “Adalet herkes için geçerli” iddiasında bulundu.

Erhürman’ın, “sahte reçete” soruşturması sürecine işaret ederek, “Neden 80, 90 yaşında bir eczacı, bir hekim bu muameleye tabi tutulurken ‘x’ kişi başka bir muameleye tabi tutuldu? Bu insanlardan özür dileyin” ifadelerine yanıt veren Oğuz, “Hükümet olarak özür diliyoruz” dedi.

Oğuz, “Herhangi bir kişiye özel bir uygulama yoktur” iddiasında bulundu.

Polis Genel Müdürlüğü’nün kelepçe takılması ile ilgili yaptığı uygulamayı meclis kürsüsünde okuyan Oğuz, “26 Haziran 2024 tarihinde tutuklu kişilerin sevk ve taşınması emirnamesinde değişiklik yapıldı” dedi.

Oğuz söz konusu emirnameyi şöyle özetledi:

7. Madde, “Somut olayın özelliğine göre ilgili polis amirinin talimatı ile Fasıl 154 Ceza Yasası’nın 5’inci kısım 1’inci bölümde yer alan taammüden katil ve adam öldürme ve suçlarıyla ilgili ikinci bölümde yer alan taammüden katillik ve intihara ilişkin suçlar hariç tutuklu kelepçesiz bir şekilde sevk edilebilir. Bu durumda yeterli polis gücüyle tedbir alınır”

Oğuz, kelepçe takılmaması ile ilgili polis tarafından uygulama başlatıldığını ve emirname olarak yayımlandığını ifade etti, “Herhangi bir kişiye özel bir uygulama yoktur” dedi.

Dursun Oğuz, mahkemeye kelepçeli çıkan eczacılarla ilgili CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın “Özür dilenmesi gerekiyor” sözlerine karşılık olarak da “Hükümet olarak özür diliyoruz” dedi.

“Bu yaşananlar Endonezya’da olsa hükümet 15 kez istifa ederdi… İstifa diye onurlu bir müessese var”