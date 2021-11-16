Sahte pasaportla ülkeden çıkmak isterken tutuklandı

Başkasına ait pasaport ile ülkeden çıkış yapmak isterken suçüstü tutuklanan zanlı M.M mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı, zanlı M.M’nin “Sahte Resmi Evrak Sahtelemek, Tedavüle Sürmek”, “Sahtekarlıkla Kayıt Temini” ve “Başkasının Kimliğine Bürünme” suçlarından tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının 10 Kasım’da tarihinde Ercan Havalimanı’ndan turist olarak Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yapıp, 13 Kasım tarihinde daha önceden Türkiye’de 45 bin TL karşılığında temin ettiği D.F.C adına olan sahte Fransız pasaportunu tedavüle sürdüğünü, ülkeden çıkış yapmak isterken suçüstü tutuklandığını anlattı. Polis, zanlının İran pasaportunu bir parkta yırtıp attığını ve Türkiye üzerinden Fransa’ya gitmek istediğini beyan ettiğini söyledi. Zanlının yasal statüsü olmadığını belirten polis, bu bağlamda tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.