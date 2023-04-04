Sahte pasaport soruşturması: 1’i cezaevinde, 2’si tutuksuz yargılanacak

Kıbrıs’ın güneyinde yaşam süren şahsı muhaceret affından faydalandırmak için sahte belge tedavüle süren zanlılar tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlılardan biri cezaevinde, 2’si ise tutuksuz yargılanacak

Mahkemede olayı aktaran polis memuru, M.Ş. isimli zanlının Ocak ayı içerisinde Kıbrıs’ın güneyinde yaşam süren 35 yaşındaki U.A. isimli zanlıya muhaceret affından faydalanması için gereken ikametgâh belgesini dolandırmak kastı ile kendi adresi olan Lefkoşa Surlariçi’ndeki evinin adresini Lefkoşa'da bir muhtara gösterip sahte evrak elde ettiğini ve belgeyi iş takibi görevi yürüten A.A. isimli zanlıya verip tedavüle sürdüğünü söyledi.

Polis, 29 Mart tarihinde A.A. isimli zanlının mahkemeye çıkarılarak 6 günlük tutukluluk aldığını anımsattı.

Polis, bir diğer zanlı M.Ş.’nin aleyhinde Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, yine aynı tarihte Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen arama emri ile zanlı M.Ş.’nin evinde yapılan aramada bahse konu İkametgah belgesinin ikametgahında bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlı M.Ş.’nin itiraf nitelikli bir gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların yasal sütatülerine göre mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlıların ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile zanlı A.H.’nin 1 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak ceza evinde beklemesine emir verdi.

Yargıç Çeliker ayrıca zanlılar A.A. ve M.Ş.’nin ise yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması, zanlı Aldırmaz’ın 20 bin TL, zanlı Şanverdi’nin 5 bin TL nakit teminat yatırmasına ek olarak KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 150 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.