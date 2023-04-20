Sahte pasaport ile giriş-çıkış yaptı, Türkiye’de tutuklandı

Sahte pasaport ile önce Lokmacı geçiş noktasından kuzeye geçen, ardından da Ercan Havaalanı’ndan çıkış yapan K.A, Türkiye’ye giriş yaptığı sırada tutuklandı.

Polis, zanlının Antalya Havalimanı’ndan sahte pasaport nedeni ile kabul edilmez yolcu ilan edilerek Kıbrıs’ın kuzeyine gönderildiğini açıkladı.

Zanlı mahkemeye çıkarıldı, hakkında 3 gün tutukluluk alındı.

Polis, zanlının 6.000 dolar karşılığında yaklaşık 2 hafta önce Türkiye’den güneydeki ikamet adresine getirdiği yönünde ifade verdiğini belirtti.

Mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu aktaran polis, zanlının ifadesinin teyit ve tekzip edileceğini belirterek, 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.