Sahte parayla Ercan’dan çıkarken yakalandı

Ercan Havaalanı’ndan tasarrufundaki sahte dolarlar ile çıkış yapmak isterken yalanan zanlı K.D tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak bulguları aktardı. Kuşak, zanlının 1 Ocak 2022 saat 18:45'de, Ercan Havaalanı yolcu çıkış salonunda kale 12 diye bilinen x-ray cihazında, tasarrufundaki sahte olduğuna inanılan 5 adet 50 Amerikan doları banknotu ile suçüstü tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis zanlının ayni gün mesele ile ilgili gönüllü ifade vererek işlediği suçu itiraf ettiğini, Kıbrıs’ın kuzeyinde bulunduğu 29 Aralık 2021 ile 01 Ocak 2022 tarihleri arasında gittiği tüm yerlerin araştırılması ve zanlının bu yerlerde konu paraları tedavüle sürüp sürmediğinin soruşturulması gerektiğini de mahkemeye aktardı. Polis memuru Kuşak meselenin ciddi bir mesele olduğuna değinerek soruşturma maksatlı zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.