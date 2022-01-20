Sahte parayı tedavüle sürmek istedi, tutuklandı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Moonstar isimli döviz bürosu içerisinde sahte 1000 Doları tedavüle sürmek istediği sırada tespit edilen zanlı T.O.A tutuklandı.

Polis, zanlının evinde yaptığı aramada yaklaşık 1 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit etti.

Mahkemede olayla ilgili bulguları aktaran polis, bahse konu paraların PGM Kriminalistik Şube'de inceleneceğini açıkladı, zanlının bahse konu parayı nasıl ve ne şekilde temin ettiği yönündeki soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Olgular aktarıldı…

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Havva Yorgancı, zanlı T.O.A’nın “kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) tasarrufu, sahte banknot tasarrufu ve sahte banknotu tedavüle sürme" suçlamasıyla tutuklandığını söyledi.

Polis, 19 Ocak’ta saat 12.00 raddelerinde Lefkoşa’da faaliyet gösteren Moonstar isimli döviz bürosu içerisinde zanlı T.O.A’nın tasarrufundaki sahte 1000 Doları tedavüle sürdüğü esnada tespit edildiğini söyledi.

Parayı nasıl temin ettiği araştırılıyor

Polis, aynı gün 18.00-18.30 saatleri arasında bahse konu suçlardan dolayı zanlının ikametgahında aramada yaklaşık 1 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını kaydetti.

Meselenin yeni başladığını ifade eden polis, zanlının bahse konu parayı nasıl ve ne şekilde temin ettiği yönündeki soruşturmanın kapsamlı bir şekilde devam ettiğini anlattı.

Paralar incelenecek…

Polis, bahse konu paraların incelenmesi için PGM Kriminalistik Şube'ye gönderilmesi gerektiğini söyledi.

Zanlıdan alınan kan örneği ile tespit edilen maddenin tetkiki için Devlet Kimya Laboratuvarı’na gönderilmesi gerektiğini belirten polis, serbest kalması halinde yürütülen tahkikata etki etme olasılığı olduğundan 1 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.