‘Sahte para’ ve ‘uyuşturucu’ zanlısı teminata bağlandı

Lefkoşa’da bir döviz bürosuna sahte Amerikan Doları verirken yakalanan ve daha sonra evinde yapılan aramada uyuşturucu madde de ele geçirilen zanlı T.O.A tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Havva Yorgancı, zanlının "Kanunsuz Uyuşturucu Madde (hintkeneviri) Tasarrufu, Sahte Banknot Tasarrufu ve Sahte Banknotu Tedavüle Sürme" suçlarından huzurda bulunduğunu belirtti. Polis, 19 Ocak saat 12.00 raddelerinde Lefkoşa Küçükkaymaklı'da faaliyet gösteren bir döviz bürosunda, zanlı T.O.A’nın tasarrufunda bulundurduğu sahte 1000 Amerikan Dolarını, konu iş yerine vermek suretiyle tedavüle sürdüğü esnada tespit edildiğini söyledi. Polis, aynı gün 18.00-18.30 saatleri arasında bahse konu suçlardan dolayı zanlının evinde yapılan aramada, yarım gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikat tamamlandığını aktararak, zanlının davalarında hazır bulunması için teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispat-ı vücutta bulunması, 10 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.