Sahte 'kuyumcu' yakalandı

Mağusa’da kendini kuyumcu olarak tanıttığı kişiden; ziynet eşyası getireceği vaadiyle 5 bin TL ve bir bilezik alan kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, 21 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen olayda, Mağusa’da bir öğrenci yurdu içerisinde, İ.B.(E-55) bir şahsa kendisini kuyumcu olarak tanıtıp yurt dışından çeşitli ziynet eşyalarını getireceğini beyan ederek 5000 TL nakit parayı sahtekarlıkla temin etti. Ayrıca konu şahsa ait 1 adet altın bileziği daraltmak üzere alıp tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldı.

Adı geçen şahıs tutuklandı.