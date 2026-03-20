Sahte kira sözleşmesiyle oturma izni girişimi!

Lefkoşa’da meydana gelen “Sahte Belge Düzenleme ve Tedavüle Sürme” suçları kapsamında tutuklanan Y.E., G.B., S.B., B.Ç., G.J. ve M.M. mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Erkan Yılmaz, mahkemede olguları aktardı.

Polis, 13 Mart 2026 tarihinde Lefkoşa’da, Y.E.’nin Ortaköy’de bulunan kendisine ait apartman dairesiyle ilgili olarak, G.B. ve S.B.’nin kiracı olmadıkları halde oturma izni alabilmek amacıyla sahte kira sözleşmesi düzenlediklerini söyledi. Söz konusu sahte sözleşmenin, B.Ç., G.J. ve M.M.’nin aracılığıyla hazırlandığını belirtti.

Polis, zanlı S.B.’nin hazırlanan sahte kira sözleşmesini Lefkoşa Gelir ve Vergi Dairesi’ne ibraz ederek tedavüle sürdüğünü ifade etti. Olayın, S.B.’nin Girne Muhaceret Şubesi’ne oturma izni başvurusu yapmak için gitmesi sırasında, Lefkoşa’da kaldığına dair kira sözleşmesi sunmasıyla ortaya çıktığını kaydetti.

Yılmaz, zanlı S.B.’nin ifadesinde Lefkoşa’da kalmadığı halde söz konusu kira sözleşmesini hazırladığını itiraf ettiğini belirtti. Tüm zanlıların aynı gün tutuklandığını ve soruşturmanın başlatıldığını aktaran polis, zanlılardan el yazısı ve imza örnekleri alındığını, bunların incelemeye gönderileceğini söyledi.

Polis ayrıca zanlıların yasal statülerinin de araştırılacağını belirterek, soruşturmanın selameti açısından 3 gün ek süre talep etti.

Mahkemede verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.