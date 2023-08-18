Sahte Fransız cezaevine gönderildi

Başkasına ait Fransız kimlik kartı ile Ercan Havaalanı’ndan çıkış yapmaya çalışırken yakalanan S. Y. T. yeniden mahkemeye çıkarılarak, 20 günü aşmayacak süreyle, yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlı hakkındaki olguları aktaran polis memuru Ozan Kuşak, S. Y. T’nin “başkasının kimliğine bürünme ve davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs” suçlarından tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, zanlının 15 Ağustos 2023 tarihinde saat 05.00’de Ercan Havaalanı yolcu çıkış kabininde farklı bir kişinin adına düzenlenmiş Fransız kimlik kartını muhaceret memuruna sunarak sahte davranışla kayıt temini etmeye teşebbüs ettiğini kaydetti.

Üniversite öğrencisi olduğu belirlendi

Polis, suçüstü tutuklanan zanlının muhaceret kayıtlarından yapılan kontrolde üniversite öğrencisi olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Kuşak, zanlının ifadesinde kullandığı pasaportun arkadaşının olduğunu, Avrupa'ya gitmek istediği için onun kimliğini aldığını söylediğini aktardı.

Polis memuru, zanlının kendini ispat edecek herhangi bir belgesi ve herhangi bir eşyası da bulunmadığını belirtti.

20 günlüğüne cezaevine gönderildi

Fransız kimlik kartının incelemesinin sürdüğünü kaydeden polis, belge uzmanlarının kimlik kartının orijinal olma ihtimali olduğuna dair görüş belirttiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, serbest kalması halinde zanlının yargılamadan kaçabileceğini ifade ederek, tutuklu yargı talep etti.

Yargıç Tutku Candaş, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.