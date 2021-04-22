Sahte evrakla çıkmaya çalıştı, yakalandı

Ercan Havaalanı’ndan çıkış yapmak isterken sahte Lüksemburg oturum iznini tedavüle süren zanlı C.C.K tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ömer Can Can, 21 Nisan 2021 tarihinde Ercan Havaalanı’nda, Kamerun uyruklu C.C.K’nin, adına düzenlenmiş sahte Lüksemburg oturum belgesini KKTC’den çıkış yapmak için görevli yer hizmetleri memuruna verip tedavüle sürüp, sahte davranışla kayıt teminine teşebbüs ettiğini belirtti.

“Suçunu itiraf etti”

Polis suçüstü tutuklanan zanlının gönüllü ifade verdiğini ve suçunu itiraf ettiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Can zanlının ülkede yasal statüsü bulunmadığını ve ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı ülkeye yurtdışından okumak ve beraberinde çalışmak için geldiğini ancak durumun böyle olmadığını gördüğünü söyledi.

Zanlı: “Sahte olduğunu bilmiyordum, özür dilerim”

Zanlı bu nedenle daha önceden kendisini buraya gönderenle irtibata geçtiğini ve bu belge ile başka bir ülkeye gidebileceğini öğrenmesi üzerine ülkeden ayrılmak istediğini mahkemeye aktardı. Ancak belgenin sahte olduğunu kullanınca öğrendiğini bu yüzden özür dilediğini söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının davasında hazır olması maksadı ile 1 ayı aşmayan bir süre cezaevinde beklemesine emir verdi.